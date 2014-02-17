ألعاب سوتشي.. عملية اعتقال تحرج بوتين

اعتقلت الشرطة الروسية اليوم الاثنين، في سوتشي رجلا لاحتجاجه على سجن أحد دعاة حماية البيئة الذي أغضبته أعمال الإنشاءات الخاصة بالأولمبياد.

ونشر ديفيد حكيم صورة على "تويتر" تظهره وهو ممسك بلافتة مكتوب عليها "الحرية ليفجيني فيتيشكو" بجانب علامة تصور شعار دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قرب مقر مجلس المدينة. وأظهرته صورة أخرى على "تويتر" في مركز للشرطة بعد اعتقاله بسبب احتجاجاته المنفردة.

ويحاول الرئيس فلاديمير بوتين السيطرة على الاحتجاجات خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها سوتشي لمنعها من تقويض جهوده لاستغال الأولمبياد لإظهار مدى التغير الذي شهدته روسيا منذ العهد السوفيتي.

ورفضت محكمة إقليمية الأسبوع الماضي طعن فيتيشكو ضد الحكم بسجنه ثلاث سنوات في تهمة إتلاف ممتلكات الحاكم الإقليمي وهو اتهام ينفيه.

ويقول أنصار فيتيشكو إنه يعاقب لنشره المشاكل البيئية التي سببتها أعمال الإنشاءات الخاصة بالأولمبياد ويشددون على أن القضية ذات دوافع سياسية.

ويواجه بوتين انتقادات بشأن التكلفة العالمية للألعاب الأولمبية وموقفه من حقوق المثليين وكذلك الأضرار التي يقول نشطاء إنها لحقت بالبيئة المحلية. ويقول بوتين إن الهواء في سوتشي أصبح أنظف منذ بدء الاستعدادات للأولمبياد.