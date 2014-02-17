أوباما يتحسر على تقدمه في السن ويشكو الأوجاع

بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما يشكو من أوجاع وآلام نتيجة تقدمه في السن، شأنه في ذلك شأن معظم الأميركيين عند بلوغ سن معينة.

وقال أوباما لنجم كرة السلة السابق تشارلز باركلي، خلال مقابلة أذيعت يوم الأحد، إنه لم يعد يلعب كرة السلة إلا مرة واحدة شهرياً.

وأضاف الرئيس الذي يبلغ من العمر 52 عاماً خلال مقابلة بثتها شبكة تي.أن.تي قبل مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين: "علي أن أفكر بأني تقدمت في السن قليلاً، ويجب أن انتبه على مرفقي وأنفي الذي كسر قبل خطاب حالة الاتحاد مباشرة".

وتم تناول عملية التقدم في السن خلال تجاذب أطراف الحديث عن توقيعه لقانون إصلاح الرعاية الصحية، وقال أوباما إنه بعد تجاوز الخمسين من العمر تستيقظ من النوم، وهناك شيء ما يؤلمك وأنت لا تعرف ما الذي حدث بالضبط.

وقال أوباما إنه كان يستمتع بمشاهدة ابنته ساشا البالغة من العمر 12 عاما وهي تلعب كرة السلة، ولدي معايير خاصة للتقييم.