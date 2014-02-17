غلاييني: حقائبي الهندسية تعكس شخصية المرأة العربية

تتميز لمسات المصممة اللبنانية رولا غلاييني في الحقائب بالألوان الفاقعة، والخامات المصنوعة على أشكال هندسية مختلفة، فيما تتميز أكسسواراتها بالجلد والحديد والبلكسي.

وقالت غلاييني صاحبة علامة "Poupee Couture" إن المجموعة التي أطلقتها من الشنط تمثل شخصية المرأة العربية من خلال الأشكال الهندسية بتفاصيلها الدقيقة والمدروسة، وهو ما تسعى المرأة العربية للظهور به في شكل يعكس شخصيتها المتوازنة، مؤكدة أنها مصنوعة بشكل يدوي.

وكشفت غلاييني التي درست الموضة في لبنان لـ"العربية.نت" عن تميز مجموعتها باعتمادها على الحديد ومادة البلكسي، وهي نوع من أنواع البلاستيك المقوى، بالإضافة إلى الجلد، مشيرة إلى أن أغلب المواد الأولية تكون من لبنان وتركيا وإيطاليا.

ومن ضمن مجموعتها توجد حقائب "للابتوب" مزينة بطابع أنثوي، حيث أكدت رولا اهتمامها بشنط الأجهزة الحاسوبية، لأنها أصبحت جزء من أناقة المرأة التي تخرج بشكل يومي مصطحبة معها حاسوبها الشخصي.

وتعتبر رحلات السفر والمباني الشاهقة والمعارض والأثاث وتصرفات الناس هي الملهم الرئيسي لأفكار غلايني.

وعن المجوهرات التي تقوم بتصميمها بشكل يدوي، قالت لـ"العربية.نت" إنها تعتمد على النحاس والفضة والسوارفسكي، بالإضافة إلى أن بعضها يكون مطلياً بالذهب.

وتقوم غلاييني بترويج منتجاتها عبر الإنترنت؛ حيث لمست إقبالا كبيرا من قبل الكثيرات من 30 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه تم اختيار ماركة حقائبها ضمن أفضل 100 حقيبة في العالم في مجلة "vouge" الإيطالية، وكانت هي المجموعة العربية الوحيدة.

وذكرت غلاييني أن هناك مشاهير من أميركا وبريطانيا ارتدوا من مجموعة حقائبها اليدوية.