هندية تنتحر في دبي بعد كشفها تغش في امتحان مدرسي

انتحرت فتاة هندية في الرابعة عشرة من عمرها برمي نفسها من الطابق السابع عشر بعدما تم كشفها تغش في امتحان مدرسي وبعد تلقيها توبيخا من والدها، حسب ما ذكرت صحف إماراتية، الاثنين.

وذكرت صحيفة "خليج تايمز" الناطقة بالإنكليزية أن عامل نظافة في منطقة "أبراج بحيرات جميرا" اكتشف جثة الفتاة يوم الجمعة على الرصيف وأبلغ الشرطة.

وبحسب الشرطة، فإن أستاذ الفتاة في المدرسة اكتشف أنها تغش في الامتحان ووجه لها تحذيرا بأنه سيتم فصلها من الدراسة إذا ما أعادت الكرة في المستقبل.

وعند عودتها الى المنزل، تعرضت الفتاة لتوبيخ قاس من والدها، وأغلقت على نفسها باب غرفتها في شقة العائلة الواقعة في الطابق السابع عشر من أحد الأبراج في المنطقة، قبل أن ترمي بنفسها من الشرفة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في الشرطة قوله إن الأسرة لم تعرف بالانتحار إلا لدى وصول الشرطة، فأصيبت الوالدة بحالة هستيريا، وسجلت الشرطة الحادثة على أنها انتحار.