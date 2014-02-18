ألمانية تستضيف حصانها العربي في منزلها

وجدت الألمانية ستيفاني البالغة من العمر 39 عاماً رفيقاً فريداً من نوعه للعيش معها تحت سقف منزل واحد، ألا وهو حصانها العربي.

ووفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فقد قررت ستيفاني أن تستقبل حصانها العربي، واسمه نصار، في شهر ديسمبر الماضي بسبب العواصف التي كانت تصيب المنطقة، إذ أفادت ستيفاني بأن نصار لا يحب المطر والبرد، ولم تكن تملك حلاً سوى إدخاله إلى المنزل ليسكن معها.

واللافت في قصة ستيفاني النادرة الحدوث، هو أن نصار يتجول بحرية وسهولة في جميع أنحاء المنزل ويشرب بهدوء عصائر الفاكهة ويحاول حتى العزف على البيانو، إلا أنه يعود في فترة الليل لينام في اسطبله.