كاميرا مراقبة حانة ترصد شبح مطران مات قبل 300 سنة

يتملك الخوف العديد من الناس عند سماع لفظة "شبح"، فماذا لو حدث ذلك بالفعل؟ فقد عثر طاقم العمل في إحدى أقدم الحانات ببريطانيا على شبح يعتقد أنه للمطران جيمس ستانلي الذي أعدم بالمكان قبل نحو 300 عام، وذلك عبر كاميرات التلفزيون المثبتة بالمكان.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، اكتشف مدير الحانة الموجودة في بولتون، توني دويلي، وجود الشبح بعد عثوره على بقايا كأس مكسور على الأرض، حيث فحص تسجيلات الكاميرا لاعتقاده أن المكان قد تعرض لمحاولة السرقة.

وقال دويلي" عندما رأيت الزجاج المكسور على الأرض اتجهت فوراً لغرفة المراقبة، حيث فحصت التسجيلات فوجدت أن الكاميرا توقفت عن التسجيل في تمام الساعة السادسة و18 دقيقة فجراً، وبالتدقيق في التسجيل السابق تبينت صورة الشبح المذكور".

وتعد الحانة التي افتتحت عام 1251 ضمن أقدم أربع حانات في بريطانيا، تداول أنها "مسكونة" بشبح المطران جيمس ستانلي الذي أعدم بداخلها.

وتؤكد العديد من الروايات المحلية أن ستانلي قضى الساعات الأخيرة من حياته بهذه الحانة التي يبلغ عمرها 750 عاماً، قبل أن يعدم ويفصل رأسه عن جسده عام 1651 مع أواخر الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد آنذاك.

كما قتل العديد من رجال الشرطة والمدنيين خارج تلك الحانة خلال مجزرة بولتون عام 1644.