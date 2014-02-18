حكومة الدنمارك تحظر الذبح وفقاً للشرائع الدينية

قامت حكومة الدنمارك بفرض حظر على ذبح الحيوانات وفق الشرائع والطقوس الدينية، وذلك بعد سنوات من حملات نشطاء الرعاية الاجتماعية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، اليوم الثلاثاء، فإن وزير الغذاء والزراعة الدنماركي، دان يورجنسن، وقع قانوناً يمنع ذبح الحيوانات وفق الشرائع والطقوس الدينية، حيث يشترط القانون أن تصعق الحيوانات قبل ذبحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعات الدينية، المسلمة واليهودية عارضت هذا القرار، معتبرة إياه تعدياً على الحرية الدينية، ولكن يورجنسن دافع عن قراره، قائلاً "إن حقوق الحيوان تأتي قبل الدين".

واتهم نائب وزير الطقوس الدينية الإسرائيلي، إيلي بين داهان، القرار الدنماركي بأنه "معاد للسامية".

يذكر أن اللحم الحلال يتوافر في الأسواق الدنماركية المحلية، حيث تعتبر الدنمارك مصدرا أساسياً للحم الحلال إلى العالم العربي، ويدور حالياً جدل حول كيفية استيعاب الدنمارك لاحتياجات 25 ألف مسلم يعيشون في البلاد، بعد صدور هذا القرار.