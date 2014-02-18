هندية تطلق لحيتها لتصبح "أكثر أنوثة"

أطلقت امرأة هندية في الثالثة والعشرين من العمر تعمل معلمة مساعدة في مدرسة ابتدائية لحيتها، وقالت إنها جعلتها تشعر بـ"أنوثة أكبر".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هافينغتون بوست"، اليوم الثلاثاء، فإن هارنام كور تعاني من متلازمة المبيض المتعدد الأكياس والذي يسبب مستويات عالية من نمو الشعر، وبدأ الشعر ينمو في وجهها منذ أن كان عمرها 11 عاماً فقط وسرعان ما امتد إلى صدرها وذراعيها، ما جعلها تقع ضحية التهكم في المدرسة والشارع، حتى أنها تلقت تهديدات بالقتل من غرباء على شبكة الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أن هارنام قررت التوقف عن إزالة الشعر من وجهها وجسدها بعد تعميدها كإحدى أتباع ديانة السيخ التي تحظر قص شعر الجسم، لكنها شعرت بالخجل من لحيتها خلال سنوات مراهقتها وكانت تقوم بإزالتها بالشمع مرتين في الأسبوع، وباستخدام معجون وشفرة الحلاقة كما يفعل الرجال.

ونسبت الصحيفة إلى المرأة قولها إنها لا تفكر في إزالة شعر وجهها لأن الله خلقها كذلك وهي راضية، وتشعر الآن أن اللحية جعلتها أكثر أنوثة وجاذبية، وتعلمت أن تحب نفسها وتتجاهل تعليقات الآخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثقة هارنام بنفسها ازدادت بشكل كبير منذ تعيينها معلمة مساعدة في مدرسة ابتدائية محلية للسيخ.