صيني يرمي نفسه بين نمرين ليتلهماه لكن مخططه فشل

فشل مخطط رجل صيني كان يريد من نمرين في حديقة حيوانات أن يلتهماه بعد أن رمى نفسه بينهما لكن عدم اكتراث النمرين له أفشل مسعاه، وفق ما كشفت الصحافة المحلية.

وكان يانغ جينهاي البالغ من العمر 27 عاما قصد الأحد، حديقة الحيوانات في شنغدو وتسلق شجرة ورمى بنفسه في حظيرة تضم نمرين بنغاليين، بحسب ما أفادت صحيفة شنغدو الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن الشاب العاطل عن العمل والمصاب باكتئاب واضطرابات عقلية قوله: "كنت أريدهما أن يلتهماني".

ولم يكترث النمران لأمره، وتمكن العاملون في الحديقة في نهاية المطاف من إعطاء مسكنات للحيوانين قبل إنقاذ الشاب المصاب بإصابات طفيفة، وهو الآن يخضع لعلاج مضاد للاكتئاب، بحسب ما أفادت الصحيفة.

