متشرد يتحول إلى مليونير بعد فوزه باليانصيب

فاز رجل مجري بجائزة قلبت حياته من وضع التشرد إلى كونه أصبح من أصحاب الملايين، وذلك بفضل فوزه في سحب لليانصيب "اللوتو" الذي سمح له بالحصول على أكثر من مليوني يورو.

وقال لازلو اندراشيك 55 عاماً في مقابلة مع محطة "ار تي ال كلوب" التلفزيونية الخاصة، إنه طلب من الرب بعض المال، ولكنه لم يتوقع الفوز بكل هذا المبلغ الكبير، وأضاف "جل ما أردت حياة طبيعية لا أكثر".

وروى أنه استثمر آخر قروش كان يملكها لشراء بطاقة اليانصيب في محطة غيور (110 كيلومترات غرب بودابست) عشية السحب في سبتمبر 2013.

وعندما رأى في اليوم التالي أن الأرقام التي اختارها كانت صحيحة خانته رجلاه وانهار تحت وقع المفاجأة.

وقد تغيرت حياة المشرد المجري نحو الأفضل، إذ إنه اشترى منزلا له ولزوجته وآخر لأبنائه الثلاثة، وقد ساعد أيضا أشقاءه واشترى سيارة متواضعة، وذهب لتسلمها وهو يركب دراجة هوائية، بالإضافة إلى شرائه جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة لكي يتابع مباريات كرة القدم.

ويؤكد اندراشيك "لا يزال لدي مشروعان أنوي تحقيقهما: زيارة أخي في كندا، وإنشاء مؤسسة تعنى بمدمني الكحول"، لأنه كان مدمنا سابقا، مؤكداً أنه لم يتناول أي كحول منذ 5 سنوات.