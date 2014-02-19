جنود صينيون يجدون صعوبة في دخول الدبابات بسبب الحجم

بات الجنود الصينيون أطول قامة وأكثر وزناً مقارنة بالجيل السابق، فأصبحوا يشعرون بالضيق في الدبابات التي صممت قبل ثلاثة عقود، على ما ذكرت صحيفة رسمية اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة "جيش التحرير الشعبي" إن دراسة أخيرة أظهرت أن عناصر القوات المسلحة الصينية أصبحوا بشكل عام أطول بسنتيمترين مقارنة بطولهم قبل 20 عاماً، فيما خصورهم أعرض بخمسة سنتيمترات.

ونتيجة لذلك يصعب أكثر فأكثر على الجنود الدخول إلى بعض الدبابات الموضوعة في الخدمة التي صممت قبل ثلاثين عاماً لرجال أقصر.

وثمة مشكلة أخرى، وهي أن حاضن البندقية بات قصيراً أيضاً لجزء من الجنود، مما يؤثر في دقة تصويبهم، على ما أضافت الصحيفة.

وتدعو نتائج هذه الدراسة التي أجريت منذ العام 2009 على أكثر من 20 ألف جندي إلى تجديد التجهيزات العسكرية.

وقال المشرف على هذه الدراسة، دينغ سونغتاو، إن "العتاد يحب أن يكون متكيفاً مع قامة الجنود على أرض المعركة تماماً، كما ينبغي اختيار ملابس بالقياس الصحيح في الحياة اليومية".

وجاء في تقرير أخير صادر عن مجموعة الدراسات البريطانية "أوفيرسيز ديفلمنت انستيتوت" أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والبدانة تضاعفت تقريباً في الصين منذ العام 1980.

وحصل هذا التطور بسبب التغييرات في الحمية الغذائية للصينيين جراء الازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ما يدفعهم إلى تناول المزيد من اللحوم والسكر والأغذية الغنية بالدهون مع تقليص الحركة.