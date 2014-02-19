شابة فرنسية فقدت الذاكرة وظهرت في شمال إسبانيا

عثرت السلطات الإسبانية على شابة في أحد شواطئ شمال البلاد، تعاني من "فقدان ذاكرة" وعلى يديها كتابات غريبة، وتبين أنها شابة فرنسية فُقد أثرها بمدينة تولوز في 11 فبراير الجاري، بحسب تقرير إخباري اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات الإسبانية، الثلاثاء، في بيان، إن الشابة ذات الـ24 عاماً "تعاني من تشوش وفقدان ذاكرة، ولا تعرف أين هي، ولا من أين أتت".

وأضاف البيان: وُجدت على يديها عبارات باللغة الإنجليزية: أنا أعتذر، لقد فشلت، مشيراً إلى أنها لم تتعرض لأي نوع من الاعتداء، كما أن الفحوص أكدت خلو جسمها من المخدرات.

وبعدما نشرت السلطات صور الشابة بين أجهزة الأمن الأوروبية تمكنت من تحديد هويتها، وهي فرنسية في سن الرابعة والعشرين، كانت قد سافرت بالسيارة إلى أوفييدو في منطقة استورياس شمال إسبانيا.

وأبلغت الشرطة الإسبانية جهاز الحرس المدني أنها عثرت على شابة "تشبه امرأة فقد أثرها في فرنسا في الحادي عشر من فبراير في تولوز".

وكانت الشابة تتحدث اللغة الإنجليزية عند العثور عليها، علماً أنها ليست لغتها الأم، وهي لا تزال في المستشفى بانتظار أن يأتي أهلها لاستلامها.