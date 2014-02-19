فيديو.. رقصة "البطريق" الأصلية تعود لـ60 عاماً ماضية

انتشرت حول العالم رقصات مختلفة خلال العامين الماضيين إلا أن رقصة "البطريق" كانت هي الأكثر انتشاراً في العالم أجمع.

فما إن ظهرت هذه الرقصة في موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، بمقطع فيديو في إحدى حفلات الزواج العربية، حتى بدأت هذه الرقصة تستهوي المجتمع العربي، بعد أن عج موقع "يوتيوب" بمئات المقاطع المماثلة لها.

ويعود أصل رقصة "البطريق" لعام 1956، حيث ظهرت عبر برنامج تلفزيوني ألماني لتعليم الرقص، وإن كانت الموسيقى تختلف حينها نوعاً ما إلا أن الرقصة مطابقة تماماً لما هي عليه الآن، كما أظهر المقطع المنشور عبر "يوتيوب".

وبطبيعة الحال لم يخل الشارع السعودي من مقاطع فيديو تنوعت بأماكنها لشباب وفتيات يقدمون هذه الرقصة، فتارة في البر وأخرى في حفلات الزواج، وحتى الشواطئ والأسواق التجارية، بل إنها نالت استحسان الأطفال أيضاً حيث قام الكثير منهم بنشر هذه الرقصة في "يوتيوب".

ولم تكن رقصة "البطريق" هذه هي الوحيدة من نوعها خلال العامين المنصرمين التي نالت استحسان العالم أجمع والعربي على وجه الخصوص، حيث سبقتها رقصة "الهارلم شك"، و"جانجم ستايل" التي اكتسحت العالم وحققت نسبة مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

