أميركا تحذر من "أحذية مفخخة" على متن الرحلات الجوية

حذرت الحكومة الأميركية شركات الملاحة الجوية من أخطار تتصل بركاب قد يحاولون إخفاء متفجرات في أحذيتهم، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأربعاء.

وهذا التحذير يذكر بقضية البريطاني، ريتشارد ريد، الذي حاول تفجير طائرة متجهة من باريس إلى ميامي، مستخدماً متفجرات خبأها في حذائه في ديسمبر2011. ويمضي حالياً ريد عقوبة السجن مدى الحياة.

وأوردت "إن بي سي" نقلاً عن مصادر رسمية لم تشأ كشف هويتها أنه استناداً إلى معلومات "ذات صدقية" للاستخبارات الأميركية، دعت وزارة الأمن الداخلي الأربعاء الشركات إلى التحلي بأكبر قدر من اليقظة على رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفضت الوزارة تأكيد هذا التهديد الجديد، مكتفية بالقول إنها "تتقاسم بانتظام معلومات ملائمة مع شركائها الأميركيين والدوليين".

وأضافت متحدثة باسم الوزارة في بيان أن "منظومتنا الأمنية تلحظ عدداً من الإجراءات المكشوفة وغير المكشوفة، استناداً إلى آخر المعلومات الاستخباراتية، وكما هي العادة فإن وزارة الأمن الداخلي تواصل تقييم تدابيرها الأمنية وفق إطار من التهديدات يتطور في شكل دائم".