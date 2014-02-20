أميركية في الـ3 من العمر ضمن قائمة أذكى أناس بالعالم

رغم أنها لم تبلغ مرحلة رياض الأطفال فقد تمكنت الأميركية ألكسيس، التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام من الانضمام لجمعية "مينسا" الدولية لأصحاب القدرات الذهنية العالية.

وبعد أن سجلت أكثر من 160 درجة في اختبار الذكاء باتت ألكسيس مارتن، وهي من مدينة كوين جريك في ولاية أريزونا الأميركية، أصغر عضو في فرع جمعية "مينسا" بولاية أريزونا للمتفوقين ذهنياً.

وجاءت ألكسيس بين أعلى شريحة، والتي تمثل 2% من السكان، في اختبار قياسي للذكاء.

وقال والدها أيان مارتن إن ألكسيس تقرأ بمستوى طلاب الصف الخامس، وتعلّمت بنفسها الإسبانية باستخدام جهاز الـ"آي باد" الخاص بوالديها.

وأضح في مقابلة مع محطة محلية أن أسرته بدأت تلحظ اختلافاً في الطفلة منذ بلوغها عامها الأول فقط.

وتابع: "كانت تروي في اليوم التالي القصة التي رويت لها قبل النوم في الليلة السابق.. لم تكن ترويها فقط ولكن تسردها بالضبط".

واعتبر أن ألكسيس، التي بدأت تقرأ في عامها الثاني، قد تصبح مذهلة بما تملكه من موهبة.

وأضاف: "في كل مرة تتعلم كلمة في أي سياق لا تستخدمها ثانية أبدا إلا في سياقها الصحيح".

ومن جهتها قالت متحدثة باسم جمعية "مينسا" إن ألكسيس أصبحت واحدة من 3300 عضو في الجمعية تحت سن الـ18 بالولايات المتحدة، إلى جانب 56 ألف شخص بالغ من أعضاء الجمعية على مستوى العالم.