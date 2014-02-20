بوسي رايوت: بوتين سيعلمكم الصراخ في معسكرات الاعتقال

أصدرت فرقة "بوسي رايوت" الروسية المعارضة، اليوم الخميس، شريطاً غنائياً صور في وسط مدينة سوتشي، حيث تجري الألعاب الأولمبية، ينتقد الرئيس فلاديمير بوتين وانتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.

وتحمل الأغنية اسم "بوتين سيعلّمكم حب الوطن"، وهو أول عمل غنائي تؤديه ناديا تولوكونيكوفا وماريا اليخينا منذ خروجهما من السجن آخر ديسمبر بعد إمضاء عقوبة 21 شهرا، أيضا بسبب أداء أغنية تنتقد بوتين.

ويبدأ المقطع الغنائي المصور بمشهد لأحد شواطئ البحر الأسود في سوتشي، ومغنيات الفرقة بالأقنعة نفسها التي كن يرتدينها أثناء أدائهن الأغنية الشهيرة التي تسببت بسجنهن، والتي يطلبن فيها من السيدة العذراء أن تطرد بوتين من السلطة.

وفي الأغنية الجديدة المصورة في سوتشي، تنتقد المغنيات انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، مع الإشارة الى أسماء المعارضين السياسيين الموقوفين، ولا سيما الذين أوقفوا في التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها روسيا في مايو 2012 إثر قرار بوتين الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتقول كلمات الأغنية: "بوتين سيعلّمكم حب الوطن، ففي معسكرات الاعتقال سيعلمكم الصراخ، وطاعة المسؤولين وأداء التحية لهم".

وتحولت فرقة "بوسي رايوت" الى رمز للاحتجاج على نظام الرئيس بوتين الذي عاد الى الرئاسة في العام 2012 لولاية ثالثة يشوبها انتشار الفساد وانتهاك الحريات، بحسب معارضيه.

