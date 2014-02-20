فيديو لهبوط طائرة لا ينصح ضعفاء القلوب بمشاهدته

إن كنت تخشى من الطيران.. فلا تشاهد مقطع الفيديو المروّع هذا، حيث ينقل المقطع الذي حُمِّل على "يوتيوب" الأحد الماضي، وشوهد أكثر من 3 ملايين مرة حتى الآن، معاناة طائرة للهبوط في مطار برمينغهام ببريطانيا وسط رياح شديدة.

ويظهر الفيديو الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767"، وهي تتأرجح بشكل مهول من شدة الرياح، حيث وصلت حينها سرعة الرياح التي كانت تضرب الطائرة من الجانب إلى 64 كلم بالساعة.

ويبرز المقطع أيضاً مهارة الطيار في تفادي كارثة محققة والهبوط بسلام، حيث بقي مُحكماً السيطرة على الطائرة وجعلها تهبط بانحدار أكثر حدة من المعتاد في عمليات الهبوط في ظروف طبيعية.

ونتيجة ذلك حصل ارتداد خلال لمس الطائرة مدرج المطار، فارتطمت أولا عجلات الجانب الأيمن من الطائرة بأرض المدرج، وبعدها مالت الطائرة الى اليسار لتلمس عجلاتها اليسرى بدورها الأرض.. ومن ثم "قفزت" الطائرة مرة واحدة على كافة عجلاتها على أرض المدرج.

وهذا الارتطام أدى إلى تصاعد الدخان من العجلات. وأثنت التعليقات على الفيديو في موقع "يوتيوب" على مهارات الطيار هذه، بالإضافة الى صلابة عجلات الطائرة التي قاومت عملية الهبوط العنيفة وارتطامها بأرض المدرج.

يذكر أن المستخدم الذي رفع الفيديو، ويدعى "flugsnug"، كان قد رفع في السابق عدة مقاطع لعمليات هبوط طائرات في مطار بيرمينغهام في ظروف مناخية ماطرة وعاصفة.