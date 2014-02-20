نجاة أرجنتيني ظل عالقا أسفل شاحنة لمسافة 40 كليومترا

نجا سائق دراجة نارية من موت محقق بعدما سقط تحت شاحنة وظل معلقا بأسفلها مسافة 40 كيلومتراً في شمال شرق الأرجنتين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وأوضح هذا الشاب وهو عامل زراعي في الثلاثين من العمر كيفية نجاته من موت محقق بعد اصطدام دراجته بالشاحنة، "الشاحنة صدمت الدراجة فسقطت، وتعلقت أنا بهيكل الشاحنة من الأسفل".

وأضاف "كنت أدرك أني لو أفلتت يدي سأموت، فسألت الله وتوسلت بالسيدة مريم لمنحي القوة، وبعد نصف ساعة، توقفت الشاحنة في محطة للوقود قرب الحدود مع البرازيل، فنجوت".

وكان الشاب قد نقل الى المستشفى لإصابته ببعض الجروح جراء الحادث.