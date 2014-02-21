الإنفلونزا تقتل طفلة أبهرت رواد "يوتيوب" بذكائها

مازال والدا الطفلة، مادي تيبيت الأسترالية، لا يصدقان أنهما بالفعل فقدا طفلتهما ذات الثلاثة أعوام، والتي توفيت فجأة جراء مرض الإنفلونزا، فقبل أقل من سنتين، أبهرت مادي رواد موقع "يوتيوب" عندما نشر والدها مقطع فيديو لها، لا تزيد مدته على الدقيقتين، وهو يحاول خداعها بكل الطرق لجعلها تنطق بأنها تحبه أكثر من والدتها، إلا أن الطفلة الذكية لم تمكنه من ذلك.

وقد جذب الفيديو أكثر من 9.5 مليون مشاهدة وقتها، حينما نشر في يناير 2012، وكذلك تم عرض الفيديو على الكثير من القنوات التلفزيونية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، فقد توفيت مادي فجأة بعد ظهور أعراض مرضية، مثل أعراض الإنفلونزا، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. وقبل وفاتها، فقد فحصها الطبيب جيداً، وأخبر والديها بأنها تعرضت لمجرد فيروس.

إلا أن حالتها الصحية تدهورت خلال نفس اليوم، لذا سارع الأبوان إلى المستشفى، وبعد الفحص، أخبرهما الأطباء بأنها تعرضت لفيروسين من الإنفلونزا، أحدهما هاجم قلب الطفلة الصغيرة، وبعدها بقليل، توفيت مادي الجميلة.

وقد انهالت رسائل التعازي على الأبوين من كل مكان حول العالم، وكانت إحدى هذه الرسائل التي وجهت للطفلة مادي نفسها من خلال موقع التواصل "فيسبوك" تقول: "خلال سنوات عمرك الثلاث، استطعت أن تلمسي أرواح آلاف الأشخاص عن طريق ابتسامتك المؤثرة وشخصيتك الرائعة".

وفي حديث لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، قالت والدة مادي: "في داخلي شعور بأن مادي جاءت لتغير العالم، إلا أنني حزينة، لأن الوقت لم يسعفها لتحقق ذلك، لكنني أعتقد أن بعد 10 سنوات من الآن سيشاهد أحدهم مقطع الفيديو ويشعر بالسعادة والفرح".