سجن طبيب فرنسي شهير 8 سنوات بتهمة اغتصاب مريضاته

قضت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الجمعة، على أندريه هازوت، وهو طبيب نسائي معروف ومتخصص في المساعدة على الحمل، بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على 6 مريضات.

وبعد مداولات استمرت 4 ساعات، أكدت محكمة الجنايات مسؤولية الطبيب النسائي، البالغ السبعين، عن التهم الموجهة إليه.

كما قضت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، بمنع الطبيب من ممارسة مهنته نهائياً.

وكانت المدعية العامة، آني غرونيه، طلبت، الأربعاء الماضي، من المحكمة الحكم على المتهم بالسجن 12 عاماً في التهم الموجهة إليه.

ومن جانبها، طلبت هيئة الدفاع عن الطبيب، الخميس الماضي، من محكمة الجنايات الحكم على الطبيب فقط في إطار الاعتداءات الجنسية على بعض المريضات، وليس في تهمة الاغتصاب التي نفى ارتكابها.

وكان هذا الأخصائي المشهور عالمياً في مجال الإنجاب بمساعدة طبية موضع شكاوى نحو 30 مريضة أخرى، إلا أن تلك الشكاوى حفظت بالتقادم.