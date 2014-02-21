هندي يقتل بنات شقيقه الثلاث بدافع الغيرة

ارتكب رجل هندي جريمة بالغة البشاعة، ويصعب على الكثيرين تصورها، عندما قرر إحراق بنات شقيقه الثلاث، وهن طفلات أكبرهن في التاسعة من العمر، وذلك خلال حفل زواج عائلي، ليتبين لاحقاً أن الدافع الوحيد وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة هو الغيرة فقط من أشقائه، كونهم متزوجين بينما هو ما زال أعزب.

وبحسب تفاصيل الجريمة التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام الغربية، فإن الشرطة الهندية عثرت على الجثث الثلاث متفحمة بعد أن قام الرجل بإحراقها، مستخدماً قارورة من البنزين. أما الضحية الأكبر فهي الطفلة أكشايا وتبلغ من العمر تسع سنوات فقط، والثانية سوري وتبلغ من العمر ست سنوات، بينما الثالثة تدعى خوشي وتبلغ من العمر أربع سنوات فقط.

وقال ناطق باسم الشرطة في منطقة "نظام أباد" الهندية التي وقع فيها الحادث: "إنها جريمة قتل واضحة".

وفي مساء اليوم المخصص لحفل الزفاف العائلي، اختفت الطفلات الثلاث، ليتبين أن القاتل اختطفهن وأجهز عليهن حرقاً، وفي الساعة العاشرة والنصف من مساء الليلة ذاتها اتصل القاتل، ويدعى ناريندرا ريدي ويبلغ من العمر 37 عاماً، وأبلغ العائلة بأنه في بلدة قريبة تبعد عن المكان 40 كيلومتراً فقط، وإنه "جاهز لقتل نفسه".

وبحسب جريدة "ذا تايمز أوف إنديا"، فإن القاتل، وهو عم الطفلات الثلاث، أغراهن بالشوكولاتة حتى يقبلن الذهاب معه، ومن ثم قال لأقربائه إنه غاضب جداً، لأن أشقاءه جميعاً تزوجوا بينما بقي هو أعزب دون زواج.

ووصلت الشرطة إلى مكان الجريمة لتجد مشهداً مروعاً،بعد أن تلقت العديد من الاتصالات من العائلة التي تستغيث من أجل إنقاذ الطفلات الثلاث، فيما وجد المحققون ملابس الرجل، وهو عم الطفلات، بالقرب من المكان دون أن يجدوه هناك.