ستيف جوبز وجون لينون وسنوبي على الطوابع الأميركية

سيتشارك كل من ستيف جوبز وجون لينون والكلب سنوبي، والمدافع عن حقوق المثليين هارفي ميلك قريباً شرفاً أميركياً لحصولهم على طابع بريدي بصورتهم.

لكن اختيار البريطاني جون لينون قد يثير جدلاً، لأن الشخصيات التي يتم اختيارها لنيل هذا الشرف تكون أميركية، إلا أن اسمه وارد في قائمة سرية حصلت عليها "واشنطن بوست" ونشرتها.

ومن شأن هذه الطوابع التي تحمل صور رموز في الثقافة الشعبية أن تساعد هيئة البريد الأميركية، التي تعاني وضعاً صعباً راهناً، على جذب جيل جديد من جامعي الطوابع.

وستصدر طوابع جديدة أيضاً في العامين 2014 و 2015 لعدة مغنيين اشتهروا في السبعينات، أمثال جانيس جوبلين وجيمي هندريكس وجيمس براون.

وسيعيد البريد الأميركي كذلك إصدار الطابع الأكثر شعبية على الإطلاق، والذي يمثل ألفيس بريسلي وطوابع كلاسيكية أخرى، مثل قوالب حلوى مخصصة للزواج وقلوب وزهور تستخدم في مناسبات عدة.

إلا أن البريد الأميركي حذر من أن قائمة الشخصيات المختارة ليست نهائية بعد، ومن بين الشخصيات المطروحة في السنوات المقبلة بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما ومايكل جاكسون، فضلاً عن أسماك قرش وشخصية الرسوم المتحركة "دورا المستكشفة".

وتسعى هيئة البريد الأميركية إلى التكتم على مشاريع الطوابع الجديدة من أجل المحافظة على عنصر التشويق عند كل إصدار.