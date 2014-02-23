إلزام البنتاغون بشراء أعلام مصنوعة في أميركا فقط

نص قانون أميركي جديد على أن تكون الأعلام الأميركية من الآن فصاعدا "من صنع الولايات المتحدة"، فارضا بذلك على وزارة الدفاع "البنتاغون" أن لا تشتري سوى أعلام صنعت في الولايات المتحدة.

والبنتاغون مستهلك كبير للأعلام التي ترفع على أبراج السفن وفي القواعد العسكرية أو تستخدم أثناء الاحتفالات أو مراسم تشييع العسكريين الذين يسقطون في ساحات القتال.

وتحت ضغط النائب الديموقراطي مايك تومبسون الذي تعمل في دائرته الانتخابية شركة لإنتاج الإعلام، صوت الكونغرس على تعديل ينص على أن تكون صناعة الأعلام وكذلك الحبر والقماش المستخدمين فيها من صنع الولايات المتحدة.

وقال تومبسون الأسبوع الماضي على صفحته على "فيسبوك" إن "رجالنا ونساءنا الذين يرتدون البزة العسكرية ينبغي أن يؤدوا خدمتهم تحت رايات مصنوعة في الولايات المتحدة".

وبحسب ما أعلنه البنتاغون طبق مساعد وزير الدفاع المكلف بالمشتريات ريتشارد غينمان هذه السياسة الجديدة في المشتريات في مذكرة أرسلت الجمعة الى مختلف الدوائر.

وهذا الإجراء المتعلق بالأعلام لا يعني سوى وزارة الدفاع وليس كل دوائر الحكومة الأميركية، وأدرج في "تعديل بيري" للعام 1941 الذي يفرض على البنتاغون أن يتزود حصريا من الولايات المتحدة بسلة منتجات وخصوصا الغذاء والبزات العسكرية، إلا في حالات استثنائية.

