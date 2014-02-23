القبض على أخطر زعيم لعصابات المخدرات في المكسيك

قالت مصادر أمنية أميركية السبت، إن مسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة والمكسيك ألقوا القبض على جواكين، أخطر زعيم لعصابات المخدرات في المكسيك والذي يعرف باسم جوزمان، ويعد هذا تحولاً كبيراً في معركة كبيرة ضد هذه العصابات.

وأفاد مصدر حكومي أميركي أنه تم إلقاء القبض على جوزمان دون ذكر تفاصيل.

وأكد مصدر أمني مكسيكي إلقاء القبض عليه في منتجع مازاتلان بولاية سينالوا بشمال غرب المكسيك وهي مسقط رأس جوزمان.

وفي مكسيكو سيتي، قال المتحدث باسم الرئاسة إدواردو سانشير: "إن السلطات ألقت القبض على شخص في سينالوا وإنها تعمل على التأكيد من هويته".

وبثّ التلفزيون المحلي صورة رجل قال إنه تم إلقاء القبض عليه خلال العملية يشبه جوزمان، وكان للرجل شارب أسود صغير ولم يكن يرتدي قميصا.

ويدير جوزمان عصابة سينالوا للمخدرات، التي تخوض حرباً وحشية ضد عصابات أخرى على النفوذ وطرق تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على جوزمان (56 عاما) ووصفته السلطات في شيكاغو العام الماضي بأنه العدو العلني رقم واحد للمدينة منذ رجل العصابات الشهير الكابوني.

وقتل نحو 80 ألف شخص في جرائم مرتبطة بتجارة المخدرات في المكسيك منذ أرسل الرئيس السابق فيليب كالديرون الجيش في أوائل2007 لمواجهة زعماء عصابات المخدرات وهي سياسة انتقدها الرئيس الجديد أنريكي بينا نيتو لكنه وجد صعوبة في التخلي عنها.