فيديو يظهر قدرة هائلة للطيور على التخفي والتمويه

تمكن باحثون وعلماء من تصوير فيديو يظهر القدرة الهائلة للطيور الليلية على التخفي والتمويه، حيث تكون ملقاة على الأرض مع أوراق الشجر دون أن يتمكن حتى من تفحص المكان عن قرب.

ويأمل الباحثون أن يكون نجاحهم في التقاط هذا الفيديو وقدرتهم على تحديد الطائر، على الرغم من القدرة الهائلة لديه على التمويه والتخفي، يأملون بأن يكونوا قد خطوا خطوة أولى باتجاه فهم أكبر للرؤية عند الإنسان.

ويظهر في الفيديو طائر ليلي يُدعى (Nightjar)، وهو معروف بقدرته الكبيرة على التخفي والتمويه، حيث تمكن العلماء من تصوير المشهد ومن ثم الاقتراب منه تدريجياً وتحديد مكان وجوده، وهو ملقى على الأرض بين أوراق الشجر المتكدسة.

وقال الدكتور مارتن ستيفينز، من جامعة "إكستر" البريطانية: "إن التمويه مهم جداً للكثير من الحيوانات، لكننا نعرف القليل بشأن الآليات التي يتم استخدامها، كما نعرف القليل حول كيفية هزيمة الرؤية لدى مفترسي هذه الحيوانات".

وأضاف، "هناك العديد من الأفكار بانتظار أن نقوم باختبارها بشأن التمويه والتخفي لدى الطيور".

ويعمل ستيفينز، منذ أكثر من عشر سنوات في دراسة السباق بين التسلح والتخفي لدى الحيوانات، ومدى فعالية كل منهما، وكذلك الأنظمة البصرية المرتبطة بوسائل التخفي التي تقوم بها الطيور.

ويتابع ستيفينز، "وجدنا في السنوات الأخيرة أن التخفي لدى الطيور أكثر تعقيداً بكثير مما يعتقد الكثير من الناس"، ويضيف، "إنه لا يتعلق فقط بأن تنظر إلى شيء مشابه للخلفية التي هو عليها، إنه نظام معقد أكثر من ذلك بكثير".

وقام الفريق البحثي، الذي يدرس آليات وأنظمة التخفي لدى الطيور الليلية بإنشاء سلسلة من ألعاب الفيديو التي تطلب من المستخدم أين يوجد الطائر، وذلك في محاولة لدراسة القدرات البصرية للإنسان.

ويشير ستيفينز، إلى أن الألعاب تمثل طريقة ذات قيمة كبيرة من أجل الحصول على معلومات وبيانات جوهرية، وذلك على الرغم من محدوديتها.