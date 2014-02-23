فيديو: قائد سيارة يدهس رجلا مسنّا في لاس فيغاس

أظهر شريط فيديو قامت بنشره شرطة فيغاس في الولايات المتحدة رجلاً مسناً يضرب سيارة في أحد محطات البنزين، قبل أن يقوم السائق بدهسه.

الشريط الذي تم تصويره في السادس من فبراير يظهر الحادثة التي وقعت على طريق فلامينغو الغربي، في فيغاس، نشرته الشرطة الجمعة، على أمل أن يتم التعرف على السائق المجهول الهوية وتقديم معلومات عنه.

الفيديو المروع يظهر رجلاً مسناً يلبس قميصاً أحمر وقبعة، وكان يعبر محطة البنزين في الساعة الـ11:30 صباحاً، بعد أن التفت عليه سيارة من نوع هوندا أكورد رمادية اللون.

وتم نقل الرجل المسن من قبل بعض المتواجدين في موقع الحادثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما زال البحث عن قائد المركبة المجهول مستمراً.