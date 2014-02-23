أميركي يمنح الذهب لروسيا في "سوتشي"

تمكن لاعب أميركي من الحصول على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية في "سوتشي"، لكنهما ذهبتا لصالح روسيا وليس الولايات المتحدة، لأن اللاعب ذي الأصول الأمريكية والمتزوج من روسية، اختار اللعب لروسيا بلد موطنه الأصلي.

وحصل المتزلج فايس وايلد الذي تعود أصوله إلى مدينة واشنطن في الولايات المتحدة على ميداليتين ذهبيتين لمشاركته في ألعاب التزلج لصالح الفريق الروسي الذي يضم زوجته أيضاً، وهي المتزلجة الروسية ألينا زافارزينا.

وتمكن وايلد، المولود في الولايات المتحدة، لكنه يحمل الجنسية الروسية التي اكتسبها بعد الزواج، تمكن من تسجيل رقم قياسي في التزلج المتعرج ليحصل الى ميداليتين ذهبيتين أضيفتا الى رصيد روسيا.

وفاز وايلد على اللاعب زان كوسير الذي يمثل سلوفينيا، بفارق ضئيل جداً بلغ 0.11 ثانية وذلك يوم السبت، ليحصل على ثاني ذهبية في ألعاب الأولومبياد بمدينة "سوتشي" الروسية.

وقالت الروسية ألينا، زوجة وايلد: "إنه يستحق ذلك، لأنه عمل بجد، إنه الآن بعيد جداً عن بلده الأصلي، وخلال الفترة الماضية كان عليه أن يغير بلده".

وتضيف زوجته، "إن عليه التعامل مع العقلية الروسية، وعليه التعامل مع فريق لم يكن معتاداً عليه، كما كان عليه العمل مع أناس لا يفهم عليهم في أغلب الوقت.. أنا سعيدة جداً الآن، وأرغب بالبكاء من شدة الفرح".

وقال وايلد للصحافيين بعد حصوله على الميدالية الذهبية: "إنه فوز لا يُصدق إلى جانب زوجتي ألينا، إنه نجاح لنا نحن الاثنان في نفس اليوم، إنه حقاً أمر لا يصدق".

وأضاف، "لا أعرف كيف حدث هذا، إنه أمر جيد جيداً أن يكون حقيقة، إنه أشبه بالحلم، أنا مسرور جداً أنني أفوز من أجل روسيا، إنه أمر رائع".

وكان الأميركي فايس وايلد، قد تزوج من الروسية ألينا زافارزينا في موسكو في العام 2011، ليصبح لاحقاً مواطناً روسياً، فيما كانت العلاقة بينهما قد بدأت في العام 2009.