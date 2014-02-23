مدمنة على "كوكا دايت" تنفق عليه 10 آلاف دولار سنوياً

دفع الإدمان على المشروبات الغازية والولع بها سيدة بريطانية، أن تتناول ما يصل إلى 50 علبة "دايت كوكا كولا" يومياً، لتجد نفسها في نهاية المطاف تدفع نحو 10 آلاف دولار سنوياً كمصاريف للمشروبات الغازية التي تتناولها بمفردها.

وكانت جاكي بالان، البالغة من العمر 42 عاماً، وهي أم لخمسة أطفال، قد راجعت الطبيب قبل سنوات عندما نصحها بالتخلي عن تناول المشروبات الغازية العادية لصالح مشروبات الــ"دايت"، لتجد نفسها لاحقاً مدمنة "دايت كوكا كولا"، وأنفقت أكثر من 500 جنيه استرليني شهرياً لشراء المشروبات الغازية.

وتقول بالان: "إنها أنفقت خلال السنوات الثلاثين الماضية أكثر من 150 ألف جنيه استرليني (250 ألف دولار) على المشروبات الغازية، وهو مبلغ كان من الممكن أن يكفي لشراء شقة سكنية أو عقار في المدينة التي تسكنها شمالي العاصمة البريطانية".

وبحسب بالان، فقد كانت في مرحلة سابقة تشرب ثلاثة من علب المشروبات الغازية في الساعة الواحدة من النهار، ليصل بها الحال الى استهلاك نحو عشرة ليترات يومياً.

وكانت السيدة البريطانية، تعمل في محل لغسيل وكيِّ الملابس قبل أن تترك العمل منذ 16 عاماً وتتفرغ لرعاية أطفالها، إلا أنها فشلت حتى الآن في التخلص من إدمانها على المشروبات الغازية، وهو ما دعاها إلى إطلاق نداء استغاثة أخيراً، حيث قالت: "إن الإدمان على المشروبات الغازية بدأ يأخذ حياتي.. أشعر بالذعر عندما لا يكون لدي في المنزل سوى قارورة واحدة فقط من المشروبات الغازية.. لقد بلغت النقطة التي يجب أن أتوقف عندها".

وأضافت، "أعاني من الصداع المتكرر، كما بدأت مؤخراً أعاني من حالة هذيان بين الحين والآخر، وهو ما أعتقد أنه بسبب الإسراف في شرب المشروبات الغازية".

وتشرح حالة الهذيان أو الهلوسة التي تعاني منها، بالقول: "أرى أشياء غريبة بين الحين والآخر، مثل لون برتقالي يتطاير في الغرفة".

وزارت بالان، طبيبها مؤخراً بحثاً عن علاج لإدمانها على المشروبات الغازية، إلا أن الطبيب أبلغها بأنه ليس لديه ما يفعله من أجلها.