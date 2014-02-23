مسن هندي يزعم أنه "أكبر معمّر في العالم" بـ118 عاما

يؤكد مسن هندي يدعى بريمساي باتل أنه من مواليد عام 1896.. وإذا تأكد ذلك فإن عمره يكون 118 عاما وبالتالي يصبح أكبر معمر في العالم.

ويعزو باتل الذي يقيم في قرية نائية في وسط الهند السر في حياته الطويلة وصحته الجيدة إلى تناوله الخضروات الطازجة والبقوليات والتزامه بنظام غذائي نباتي صارم.

ويعيش باتل، وهو معلم متقاعد، في منطقة كوربا بولاية تشهاتيسجاره بوسط الهند وسط عائلة كبيرة من الأبناء والبنات والأحفاد.

ويبدأ باتل يومه دائماً بتلاوة آيات من الكتاب الهندوسي المقدس، مؤكداً أن ذلك يساهم بتطهير جسده وروحه. وأضاف: "منذ طفولتي وأنا أتناول طعاما بسيطا مثل الخضروات الطازجة ولا أقرب اللحم أو السمك".

وأوضح أحد أقارب باتل أن الرجل المسن في صحة جيدة للغاية ويقوم بنفسه بكل عمله ويمضي معظم وقته في الصلاة.

ولإثبات صحة ادعائه عرض المعلم المتقاعد باتل بطاقة "ادهارا" وهي وثيقة حكومية صادرة من مصلحة الوثائق الهندية مذكور فيها أنه من مواليد 11 مايو 1896.

ويقول الأطباء إنه يمكن التحقق من العمر الصحيح للشخص عن طريق اختبار للعظام.

يذكر أن مجموعة أبحاث علم الشيخوخة، وهي هيئة دولية مختصة بمتابعة المعمرين الذين يبلغون من العمر 110 أعوام أو أكثر وتقر بتسجيل أكبر معمر في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تؤكد أن أكبر إنسان على وجه الأرض هو اليابانية ميساو اوكاوا البالغة من العمر 115 عاماً.





