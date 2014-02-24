الاحتباس الحراري يقلل وفيات الشتاء.. إلا ببريطانيا

أظهرت نتائج دراسة بريطانية، أمس الأحد، أن الاحتباس الحراري لن يسهم في خفض معدلات الوفيات المرتفعة في فصل الشتاء، مثلما كان يتوقع بعض المسؤولين، وذلك بسبب وجود موجات من التقلبات الجوية الحادة حتى مع تراجع حدة البرد.

وجاء في مسودة تقرير للأمم المتحدة من المقرر نشره الشهر القادم أنه، وبصفة إجمالية، فالتغير المناخي سيضر بصحة الإنسان. لكن التقرير أضاف: "الآثار الإيجابية ستشمل تحسنا متواضعا في الوفيات التي لها علاقة بالبرد ونسبة انتشار المرض في بعض المناطق نتيجة لتراجع موجات البرد".

غير أن التقرير الذي ورد في دورية "نيتشر كلايميت تشينج" بشأن الوضع في إنجلترا وويلز ذكر أن الاحتباس الحراري لن يقلل على الأرجح من وفيات الشتاء في تلك الأماكن.

وأوضح فيليب ستادون، كبير معدي التقرير في جامعة إكستر، أن النتائج تنطبق على الأرجح على دول متقدمة أخرى في مناطق معتدلة تواجه مخاطر التعرض لموجات أشد مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الزيادة في وفيات فصل الشتاء مقارنة مع الفصول الأخرى تراجعت للنصف إلى نحو 31 ألفا في إنجلترا وويلز عام 2012 من 60 ألفا في الخمسينات.



