تعطل حلقة الأولمبياد في روسيا يثير سخرية الراقصات

انتهت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة "سوتشي" الروسية، لتسجل التكلفة الأعلى في تاريخ الأولمبياد، وذلك على الرغم من بعض الأخطاء التي تحولت إلى "سخرية"، والتي ميزت دورة العام الحالي، خاصة "الحلقة التي ترمز للقارة الأميركية" خلال حفل الافتتاح.

وخلال الحفل الختامي في "سوتشي"، مساء الأحد، سخرت الراقصات من الحلقة الخاصة بالقارة الأميركية، وهي الدائرة الخامسة من شعار الأولمبياد، والتي تعطلت إضاءتها خلال حفل الافتتاح، وتحولت إلى حديث المشاركين والحضور خلال دورة الألعاب، إلا أن سخرية الراقصات في الحفل الأخير دفع جريدة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن تتساءل، "من قال إن الروس ليست لديهم روح الدعابة؟".

وسجلت تكاليف الدورة الأولمبية في "سوتشي"، رقماً قياسياً، حيث بلغت 51 مليار دولار، لتتفوق بذلك على الألعاب التي استضافتها العاصمة الصينية بكين سابقاً وكانت الأكثر تكلفة.

وجاءت السخرية من الحلقة التي تعطلت، ليعلن بدء دورة الألعاب، بعد فقرات عديدة في الحفل الختامي اشتملت على رقصة الباليه، وعدد من عروض السيرك، إضافة إلى الموسيقى الكلاسيكية.

وابتسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبتهجاً، عندما قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باتش "إن روسيا أوفت بكل الوعود التي قطعتها على نفسها".

وتنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "سوتشي"، بعد 17 يوماً على بدئها، وبعد أن تمكنت روسيا من تبديد المخاوف التي كانت تتحدث عن أعمال إرهابية قد تستهدف المدينة أو الوفود المشاركة أو ربما تستهدف الألعاب والفعاليات ذاتها، وهو ما لم يحدث بالمطلق.