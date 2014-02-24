جرم فضائي يرتطم بالقمر ويصل وميضه للأرض

حظي عالم فضاء إسباني بمصادفة نادرة فريدة من نوعها، إذ كان يراقب القمر بواسطة تلسكوب حين شاهد جرماً بحجم ثلاجة يسقط مرتطماً على سطحه، وتمكن أيضا من تسجيل هذا الحدث وتحليله.

وكان عالم الفضاء والأستاذ الجامعي خوسيه ماريا مادييدو يراقب القمر في يوم 11 سبتمبر الماضي، بواسطة تلسكوبات مخصصة لهذه الغاية، عندما لمح وميضاً قوياً فوق منطقة من سطح القمر تسمى "ماري نوبيوم"، أو بحر الغيوم في اللغة اللاتينية.

وبحسب المرصد الملكي البريطاني، فإن هذا الوميض كان قوياً لدرجة أنه يرى من سطح الأرض بالعين المجردة، وأعقب الوميض توهج استمر 8 ثوان على سطح القمر.

وقال عالم الفضاء "في تلك اللحظة أدركت أني شهدت حدثاً نادراً جداً".

ووفقا للحسابات الفلكية التي أجراها عالم الفضاء وزملاؤه، تبين أن الجرم يزن 400 كيلوغرام، ويراوح شعاعه بين 60 سنتيمترا و1,4 متر، وهو ارتطم بسطح القمر بسرعة تزيد عن 60 ألف كيلومتر في الساعة.

وجراء هذه السرعة الهائلة، تبخر الجرم لدى الاصطدام وتسبب بحفرة على سطح القمر بشعاع 40 كيلومترا، وبإطلاق حرارة عالية ووميض أمكن مشاهدته على سطح الأرض.

وبخلاف القمر، تحظى الأرض بغلاف جوي يجعل أجراماً صغيرة كهذا تتفتت لدى اقترابها من سطح الارض.

ولفهم هذا الأمر أكثر يكفي التذكير بأن النيزك الذي انفجر فوق الشرق الروسي قبل أشهر كان عرضه حوالي 20 مترا، وكان يزن 13 ألف طن، لكنه وصل إلى سطح الأرض متناثرا.

