زيركون عمره 4.4 مليار سنة يغير مفاهيم بداية الأرض

توصل باحثون وعلماء إلى تحديد عمر قطعة مجهرية من معدن الزيركون بأربعة مليارات و400 مليون سنة، لتكون بذلك أقدم مادة معروفة حتى الآن على الأرض، ما يرجح فرضية أن تكون الأرض مرت بمراحل باردة بعد تشكلها.

ويعرف العلماء أن الأرض نشأت قبل نحو 4.5 مليار سنة، لكن المراحل الأولى لتشكلها ما زالت غامضة لديهم.

وكان العلماء يعتقدون حتى الآن أن الأرض التي كانت ملتهبة عند تكونها، لم تبدأ تبرد سوى بعد 600 مليون سنة، لتتشكل مع ذلك القشرة الأرضية.

غير أن العقود الأخيرة شهدت العثور على قطع من الزيركون تعود إلى القشرة الأرضية الأولى التي شكلت القارات. وغيّرت هذه الاكتشافات الأفكار العلمية السائدة حول المرحلة الأولى من عمر الأرض.

ومعادن الزيركون هي أقدم المعادن المعروفة على سطح الأرض، وهي مهمة جدا لعلماء طبقات الأرض في تأريخ العصور الجيولوجية، بسبب قدرتها على الصمود والمحافظة على خاصياتها الكيمياوية على مدى عصور طويلة.

في منطقة جاك هيلز في الغرب الأسترالي، عثر العلماء على جزيئات زيركون تعود إلى أكثر من أربعة مليارات عام، وتعود الأقدم عمرا بينها إلى أربعة مليارات و400 مليون سنة، لكن هذا العمر كان ما زال محل جدل بين العلماء.

إلا ان الفريق العلمي التابع لجامعة ويسكنسن الأميركية توصل إلى طريقة جديدة لتحليل هذه الجزيئات، باستخدام التصوير الذري الطبقي لجزيئة من الزيركون المستخرج من جاك هيلز. وأتاحت هذه الطريقة الجديدة في التصوير تحديد الطبيعة الكيمياوية لكل ذرة وموقعها الأصلي في جزيئة المعدن، وبالتالي تحديد عمرها وفهم تاريخها.

وعلى ذلك، فإن هذه الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر جيوساينس"، أكدت أن عمر جزيئة الزيركون هي أربعة مليارات و374 مليون سنة.

وقال الباحثون: "كانت الحمم تغطي الأرض بشكل متجانس في البدء، وهي التي شكلت القشرة الأرضية، ثم ظهرت هذه المعادن، أي بعد وقت قليل من تشكل الأرض".

ويعزز التحليل الكيمياوي، بحسب العلماء، فرضية أن المراحل الأولى من عمر الأرض كانت باردة، مع درجات حرارة تسمح بوجود المياه السائلة، وذلك بعدما بردت الحمم وشكلت القشرة الأرضية".

وقال العلماء: "إن هذه الدراسة تعزز خلاصتنا أن الأرض كانت مغطاة بالمياه قبل أكثر من 4.3 مليار سنة"، وقد اجتمعت في تلك المرحلة الظروف المناسبة لتشكل الحياة.

ويعكف العلماء الآن على تحديد الأشكال الأولى من الحياة على الأرض التي ظهرت قبل 33.5 مليار سنة.



