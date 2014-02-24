سرقة مجسم مانغو عملاق يزن 7 أطنان في أستراليا

سرق أشخاص مجهزون بآليات ورش بناء ورافعات خلال الليل في أستراليا مجسماً ارتفاعه عشرة أمتار ووزنه أكثر من سبعة أطنان على شكل فاكهة المانغو.

و"بيج مانغو" هو من المجسمات الغريبة، التي تجذب السياح في أستراليا، ويعد رمزا إلى ميزة محلية.

والمجسم مقام في منطقة بوين المعروفة بأنها عاصمة المانغو في مقاطعة كوينزلاند (شمالاً)، وقد دشن في العام 2002.

وقال مدير هيئة السياحة، بول ماكلوفلين، بلهجة مازحة "يبدو أن بيج مانغو قطف هذه الليلة بشكل جريء"، موضحاً لمحطة "أيه بي سي" التلفزيونية أنه "في قرابة الساعة الثانية فجراً كانت هناك آليات ثقيلة ويبدو أنهم سرقوا فعلا المانغو".

وقال بول ماكلوفلين إنه ظن عندما أبلغ بالقضية أن الأمر غير معقول، لكنه تأكد من ذلك على الأرض، حيث صورت كاميرات مراقبة العملية. وقال مدير هيئة السياحة إنه سيتم العثور سريعاً على مجسم الفاكهة الضخمة.

وأوضح "لا شك لدي أننا سنجد هذه المانغو اللعينة قريباً".

وتنتشر في مناطق مختلفة في أستراليا مجسمات لفاكهة ضخمة من موزة عملاقة وأناناس وفراولة، وثمة مجسمات أيضا لحيوانات مثل البطريق والكانغر والكوالا.