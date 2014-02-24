بالفيديو.. فهد يقتحم مستشفى في الهند وينشر الرعب

أثار فهد الذعر في مدينة ميروت، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق نيودلهي الهندية، حيث تمكن من الدخول إلى مستشفى ودار سينما ومبنى قبل أن يفلت من مطارديه على ما أفاد مسؤول محلي.

وشوهد الفهد الأحد في قاعة في مستشفى عسكري، وتمكن الأخصائيون الذين أتوا إلى المكان من إصابته بسهم يحتوي على مهدئات على ما أوضح س. ك. دوبيي لوكالة فرانس برس. وأضاف "رغم ذلك تمكن من الإفلات من بين السياج الحديدي والفرار. وبعد ذلك دخل إلى دار سينما قبل أن يدخل إلى مبنى قيد الانشاء. وبعد ذلك فقدنا أثره". وأغلقت مدارس المدينة الاثنين احترازاً على ما أوضح المسؤول، فضلاً عن الأسواق على ما ذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا".

ونشرت القنوات الهندية المحلية فيديو للفهد ومطاردته من قبل رجال الأمن، بعد حالة الهلع التي أصابت الناس والعاملين في المستشفى.

يذكر أن حالة فرار مشابهة وقعت سابقاً، حيث قتل فهد طفلاً في الخامسة من العمر منتصف فبراير في ولاية شاتيسغاره (وسط) مثيراً المخاوف من أن هذه الحيوانات ستضطر إلى دخول المناطق المأهولة بسبب ضيق المساحة المتاحة لها.

وقال ديبانكار غوش من المنظمة غير الحكومية "الصندوق العالمي للطبيعة" فرع الهند لوكالة فرانس برس "لا يمكننا أن نضع كل الفهود في أقفاص، ولا يمكننا أن ننقل كل الناس المقيمين قرب المناطق الحرجية إلى مكان آخر. ينبغي إدارة هذه الأوضاع".