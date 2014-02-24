فيديو لـ"أنثى أسد" داخل سيارة في شوارع دبي

انتشر على نطاق واسع على موقع "يوتيوب" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات التراسل، مقطع فيديو يظهر "أنثى أسد" وهي داخل سيارة في دبي، ودفعت مشاهد الفيديو والصور التي تمَّ بثها للبؤة نشطاء المواقع للتساؤل بشأن مدى قانونية هذا التصرف.

وأظهرت اللقطات، التي تم تصويرها في شارع الشيخ زايد بإمارة دبي، أنثى الأسد وهي تتمتع بحركة حرة داخل السيارة، مما لاقى رواجاً على المواقع الاجتماعية.

ومن جانبه، قال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وفق صحيفة "الإمارات اليوم" إنه لا يوجد ما يجيز أو يمنع نقل حيوان مفترس في سيارة خاصة، إلا أنه منطقيا لا يمكن لشخص أن يقوم بنقل أسد أو تمساح أو أي حيوان في سيارته الخاصة، وإنه في حال ضبطه أو الإبلاغ عنه من قبل الجمهور يتم تحرير مخالفة تعريض حياة الآخرين للخطر، مستغربا من قيام البعض بمثل هذه الأفعال التي تضر بهم وتضر بالآخرين.

ولفت الزفين إلى أنه لا يمكن إدراج نصوص مرورية لكل الحالات الفردية الغريبة التي تحدث يوميًا على الطرقات في دبي، مشدداً على أنه يتعين على الجمهور أن يكون أكثر وعيا في التعامل مع مثل هذه الأمور وأن يستعين بشركات متخصصة في نقل الحيوانات بطريقة أكثر أمانا، خاصة أن من يمتلكون هذه الحيوانات من الأثرياء، وقد لا يمثل نقلها تكلفة مادية مرتفعة بالنسبة لهم.