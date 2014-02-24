وفاة أكبر ناجية من المحرقة اليهودية عن 110 سنوات

توفيت أكبر ناجية من المحرقة اليهودية في العالم التي كانت محور فيلم وثائقي مرشح لنيل جائزة أوسكار هذه السنة، في لندن عن 110 سنوات على ما أفادت عائلتها.

وأمضت اليس هيرتز سومر، اليهودية من براغ، سنتين خلال الحرب العالية الثانية في معسكر تيريزين للاعتقال في تشيكوسلوفاكيا حيث كانت ترفّه عن المعتقلين معها من خلال العزف على البيانو.

وكانت حياة اليس هيرتز سومر محور فيلم بعنوان "ذي ليدي إن نامبر سيكس: ميوزيك سايفد ماي لايف".

وفي هذا الفيلم القصير الذي تبلغ مدته 38 دقيقة تروي البطلة قصة حياتها، مؤكدة فيه أهمية الموسيقى والضحك من أجل حياة سعيدة، وهو فيلم مرشح لأوسكار أفضل فيلم وثائقي.

وقد اعتقل نحو 140 ألف يهودي في معسكر تيريزين وقضى فيه 33430 منهم.

