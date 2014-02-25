امرأة أردنية تخترق احتكار الرجال لمهنة النجارة

بحرفية عالية وتحدٍّ لكسر حاجز مهنة كانت حكراً على الرجال، استطاعت الأردنية عايدة القرنة، العمل في مهنة النجارة لتكون أول نجارة أردنية تزاول هذه المهنة منذ 6 سنوات، تعمل عايدة في منزلها، حيث خصصت مكاناً لعملها الذي تصنع فيه خزائن الأطفال وصناديق الهدايا وغرف النوم.

عشقت عايدة مجال النجارة بعد عملها لمدة 10 سنوات في محل لتنجيد الكنب، وتعلمت مهنتها من خلال متابعتها للعاملين في المحل، واختارت النجارة متحدية كل الصعوبات.

استطاعت عايدة القرنة حفر بصمة أنثوية في مهنة النجارة التي كانت لقرون حكراً على الرجال، وهي أول نجارة أردنية اختارت عملاً غير تقليدي حين خاضت معترك الرجال هذا بين ألواح الخشب والماكينات، فوجدت ذاتها وأثبتت أنها تستحق لقب نجّارة بجدارة حتى باتت اليوم صاحبة حضور ما بين أقرانها النجارين الرجال.

والموضوع لم يكن سهلاً بالنسبة لعايدة، "البداية كانت صعبة، 4 سنوات كانت صعبة أن أقنع أن هذا شغلي، بس صممت أوصل للي بدي إياه، وصاروا يعطوني قياسات هون وأنا أعملهم، عشان هيك أخذت لقب نجارة، وأثبتت حالي ووصلت، وكانوا بحيكوا راح أفشل، وما فشلت وعملت زيي زي الرجال".

طريقها في عالم النجارة باتت عثراتـه تهون أمام موهبتها وإيمانها بأن العمل ميدان فيه تستطيع المرأة إثبات قدرتها على حمل ألقاب يحملها الرجال بحرفية قد تفوقهم أحياناً.