حفيدة ملكة بريطانيا تخرق التقاليد الملكية بنشر صورها

خرجت حفيدة الملكة إليزابيث الثانية وبطلة الفروسية زارا فيليبس عن تقاليد العائلة الملكية وقامت مع ابنتها الحديثة الولادة وزوجها بجلسة تصوير مدفوعة الأجر لحساب مجلة "هيلو".

وفي العدد المؤرخ في الثالث من مارس من مجلة المشاهير الأسبوعية هذه، تظهر حفيدة الملكة متمددة إلى جانب زوجها مايك تيندال لاعب الركبي السابق الذي يحمل ابنتهما ميا المولودة في 17 يناير.

وبحسب الصحف البريطانية، باع الزوجان صورهما في مقابل 180 ألف يورو تقريبا 250 ألف دولار.

ورفض قصر باكينغهام التعليق على هذا الموضوع.

وتولي العائلة الملكية في بريطانيا أهمية كبيرة لاحترام حياتها الخاصة وتحرص وسائل الإعلام البريطانية على احترامها منذ وفاة الأميرة ديانا سنة 1997 في حادث سير في باريس.

