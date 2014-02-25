رجل مغناطيسي بقدرة "غريبة" على اجتذاب أي غرض إليه

يتمتع البوسني موهيبيجا بولجوباتشيتش بقدرة فريدة من نوعها، تمكنه من إلصاق أي غرض صلب بجسده. فهو لديه بحسب ما يعتقد "طاقة" قوية، تتيح له تعليق أي مادة على جسده بدءاً من الملاعق الصغيرة مروراً بالهواتف المحمولة، وحتى الأغراض البلاستيكية، كجهاز التحكم بالتلفاز وغيرها الكثير.

وقد اكتشف الرجل البالغ من العمر 56 عاما هذه القدرة قبل حوالي 5 سنوات، حين رأى أن جسمه بمثابة مغناطيس يجذب أي مادة، مما يجعله على قناعة تامة بقدرته على المشاركة في بطولات عالمية.

ويستطيع بولجوباتشيتش إلصاق أي مادة بجسده وليس فقط المواد المعدنية، إذ نشرت صحيفة الديلي ميل، صورا له وهو يحمل على جسده دون عناء الملاعق والهواتف المحمولة وأجهزة التحكم عن بعد.

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