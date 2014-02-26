أطول ناطحة سحاب في العالم.. في جدة

تستعد المملكة العربية السعودية لبناء أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع كيلومتر في جدة على البحر الأحمر.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، يقوم المهندسون القائمون على تنفيذ المشروع الضخم بدراسة تربة الموقع، حيث يتطلب البناء الضخم ضخ خرسانة رطبة بعمق نصف ميل، كما يواجهون تحدياً في بناء المصاعد لضمان الأمان مع هذا الارتفاع الشاهق.

وبدأت شركة (ACTS) لخدمات تكنولوجيا البناء المتقدمة والمسؤولة عن المشروع بحث خامات المواد المطلوبة والملائمة للبدء في عملية تشييد الصرح العملاق.

ووفق صحيفة "سعودي جازيت"، فإن عملية البناء تستلزم حوالي نصف مليون متر مكعب من الخرسانة، وحوالي 80.000 طن من الفولاذ.

ومن المتوقع أن يتكلف برج المملكة المنتظر أن يستكمل عام 2017 نحو 4.6 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، وهو جزء من مجمع يضم فندقاً وشققاً سكنية فاخرة ومجمعاً تجارياً كبيراً، حيث سيتكون من 200 طابق، 160 منها لأغراض السكن.

وكان خبراء الصناعة قالوا إن بناء ناطحة طولها أكثر من 3000 قدم ينطوي على تحديات فنية وتصميمية، منها توفير المياه بشكل اقتصادي على هذا الارتفاع، لكنهم خلصوا إلى أن المشروع ليس مستحيلاً.

يذكر أن برج خليفة الذي يقع في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة يبلغ طوله 828 متراً، يعد أطول برج في العالم حتى الآن، ومن الأبراج المشهورة عالمياً بطولها برج المركز التجاري في شنغهاي بطول 492 متراً، وبناء أمبير ستات في نيويورك ويبلغ طوله 381 متراً، والتوأم بيتروناس الذي بيلغ طولهما 452 متراً، إضافة إلى شارد الذي يعتبر أعلى ناطحة سحاب في أوروبا الغربية، والذي ترتفع واجهته الزجاجية 310 أمتار عن مستوى الأرض.