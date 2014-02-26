بالفيديو.. طفلة تنهار باكية بعد مشاهدة زفاف والديها

غالباً ما تجذب حساسية الأطفال وبراءتهم العديد من المشاهدين والتعليقات. فكيف إذا تعلق الأمر بفيديو لطفلة تجهش بالبكاء عند مشاهدة زفاف والديها. الفيديو المذكور حصد العديد من المشاهدات في فترة وجيزة على يوتيوب.

وفي التفاصيل أن ديانا سيدج، أم أميركية نشرت على "يوتيوب"، فيديو لطفلتها التي لم تتجاوز عامين، تنهمر في البكاء، بمجرد رؤية عرض لصور زفاف والديها على موسيقى أغنية "Feels Like Home". ويبدو أن الموسيقى أثرت في الطفلة ما دفعها إلى البكاء.

وقالت أم الطفلة، إن صغيرتها "أصبحت تبكي كلما سمعت هذه الأغنية، فيما اقتربت مشاهدات الفيديو من مليون، بعد ساعات من نشر المقطع".