بوش الابن.. من السياسة إلى الرسم ومعرض في أبريل

يقدم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، أعماله الفنية للمرة الأولى في معرض في أبريل المقبل، حيث تحول إلى رسام بعد أن غادر البيت الأبيض.

وقال مركز "جورج دبليو بوش" الرئاسي، إن معرض الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة، الذي سيقام تحت عنوان "فن القيادة: الدبلوماسية الشخصية لرئيس" سيضم أكثر من 20 لوحة. ولم يتطرق المركز إلى موضوع اللوحات، في المعرض الذي يشمل أيضا تحفا وصورا فوتوغرافية وتأملات شخصية. وقال المركز إن المعرض "سيقدم رؤية قريبة للعلاقات الفريدة للرئيس بوش مع قادة العالم الآخرين".

وسيقام المعرض في مكتبة ومتحف جورج دبليو بوش الرئاسيين في حرم جامعة "ساثرن ميثوديست" في دالاس، في أوائل أبريل المقبل.

يذكر أن بوش اتجه نحو الرسم بعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين في 2009، وتلقى دروساً في هذا المجال عقب تركه البيت الأبيض.