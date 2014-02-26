زوجان أميركيان يعثران على كنز بقيمة 10 ملايين دولار

قالت شركة للعملات إن زوجين عثرا على كنز من العملات الذهبية، وإن الاكتشاف قد يكون أكبر كنز مدفون تم العثور عليه في الولايات المتحدة على الإطلاق وإن قيمته قد تتجاوز عشرة ملايين دولار.

وكان الزوجان يتنزهان مع كلبهما عندما عثرا مصادفة على علبة معدنية صدئة بارزة في الأرض ليقوما بالحفر مكانها. وبعدما عثرا على عملات معدنية في العلبة واصلا البحث وعثرا على بقية الكنز.

وقال ديفيد ماكارثي خبير العملات في شركة كاجينز للعملات إن القطع الذهبية وعددها 1400 تعود للفترة ما بين منتصف وأواخر القرن التاسع عشر، ولا زالت على حالتها بعد سكها، واكتشفت مدفونة في ثماني علب معدنية بأرض تابعة للزوجين في أبريل الماضي.

وأضاف ماكارثي: "سمعنا عن حطام سفن في الماضي عثر بداخلها على آلاف العملات الذهبية في حالة جيدة جدا لكن لم نسمع قط عن كنز مدفون بهذا الوضع".

ورفضت شركة كاجينز الكشف عن هوية الزوجين اللذين يرغبان حسب ما تقول الشركة في البقاء مجهولين خشية أن يقصد متصيدو الكنوز منزلهما في مقاطعة الذهب بشمال كاليفورنيا، والتي سميت بهذا الاسم بعد ذروة استخراج الذهب بالولاية عام 1849.

ولم يتضح أيضا من قام بإخفاء القطع الذهبية التي سكت في الفترة بين 1847 و1894 في مجموعة من العلب المعدنية ودفنها في أرض أصبحت في نهاية المطاف ملكا للزوجين.

