لردع العنف.. حقائب مدرسية شفافة في الأرجنتين

أجبرت مدرسة تكميلية في مونتيكارلو شمال شرق الأرجنتين، الأطفال اعتباراً من اليوم الأربعاء على الحضور إلى المدرسة بحقائب شفافة لكي يتمكن العاملون في المؤسسة التربوية من التحقق من عدم إدخالهم أسلحة أو مخدرات.

وقالت نورا أرغويو، مديرة المدرسة الرسمية رقم 2 في مونتيكارلو في مقاطعة ميسيونيس "هذا ليس إجراء تعسفياً وليس صادراً عن المدرسة فقط. لقد شهدنا عدة حوادث عنف العام الماضي، وأحد أخطر هذه الحوادث كان مرتبطاً بالمخدرات. ثمة تلاميذ يقفون وراء المبادرة".

وضبط تلاميذ مرات عدة في المدرسة وبحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية وسكاكين وسلاسل حديدية ومشروبات كحولية.

وقد أثارت مضايقات عدة، قلق الأهالي والمدرسين في مونتيكارلو، وهي مدينة صغيرة هادئة يبلغ عدد سكانها عشرين ألف نسمة، وتقع على بعد عشرات الكيلومترات من شلالات إيغوازو، الموقع السياحي الرئيسي في أميركا الجنوبية عند الحدود مع البرازيل والأرجنتين.