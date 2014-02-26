محكمة أميركية تأمر جوجل بحذف الفيلم المناهض للإسلام

أمرت محكمة استئناف اتحادية أميركية شركة جوجل بحذف فيلم مناهض للإسلام كان أثار احتجاجات في الشرق الأوسط من موقع "يوتيوب" التابع للشركة.

وبأغلبية صوتين مقابل صوت رفضت المحكمة دفاع جوجل بأن حذف فيلم "براءة المسلمين" يشكل تقييدا لحرية التعبير وانتهاك الدستور الأميركي.

يذكر أن الفيلم الذي حمل اسم "براءة المسلمين" أثار غضب الآلاف من المسلمين في كل من القاهرة وليبيا وتونس ومجموعة من الدول الإسلامية، خاصة بعد عرض موقع "يوتيوب" مقاطع باللغة العربية من الفيلم لمدة 11 دقيقة، حيث يتناول الفيلم حياة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في أسلوب هابط وضحل فنيا وموضوعيا ويعتمد على مؤثرات مرئية ضعيفة.

ورغم أن الفيلم لم يحظ بأي اهتمام عند بداية عرضه، حيث "عرض مرة واحدة في بداية هذه السنة في إحدى قاعات السينما بهوليوود، التي كانت شبه خالية عند العرض"، حسب تصريحات مخرجه لصحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية.

