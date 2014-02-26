نتنياهو يرسم شارب هتلر على وجه ميركل

أثارت صورة فريدة التقطها أحد المصورين لوجه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وقد ظهر عليه شارب الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك بفعل ظلال أصابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي جمع بينهما في تل أبيب، سيلاً من التعليقات الطريفة والساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "20 مينوت" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه في الثانية التي التقطت فيها الصورة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يشير بسبابته إلى شيء ما أو ربما شخص ما أدى لظهورها بهذا الشكل "دون قصد منه".

وانتشرت الصورة التي لعب فيها الحظ دوراً كبيراً بشكل فيروسي على مواقع التواصل، ويصاحبها الكثير من التعليقات ذات المغزى السياسي، حيث أثارت سخرية العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين علقوا عليها قائلين إن الزعيم النازي أبى إلا أن يكون حاضراً في الصورة خلال زيارة المستشارة إلى تل أبيب، فظهر شاربه على وجهها وهي تحتفل مع نتنياهو بمرور خمسين عاماً على إقامة علاقات بين البلدين.

ورغم أن الصورة ظهرت على أكثر من وكالة أنباء، من ضمنها "أسوشيتد برس" و"فرانس برس" وغيرهما، فإن أكثر صحيفة تعرضت للإحراج بسببها هي جريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بسبب "أعباء" التاريخ بين البلدين، وأيضاً لأن كبير مصوريها مارك إسرائيل سلام هو الذي التقطها، حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وبعد نشر الصورة على صفحة "فيبسوك" لموقع "ذي بوست"، التابع لنفس المؤسسة التي تملك الصحيفة، تم تبادلها 1300 مرة في غضون ساعات قليلة، كما وضعها المصور نفسه على صفحته وسببت جدلاً واسعاً قبل أن يسحبها.

وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها شنب هتلر على وجه المستشارة الألمانية ميركل، حيث تسبب خطأ غرافيكس عارض في رسم ذلك الشنب خلال ظهور صورتها مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على شاشة إحدى القنوات الهولندية.