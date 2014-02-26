هيغ وجولي ينظمان قمة حول الاغتصاب في زمن الحرب

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الثلاثاء أنه سيترأس مع الممثلة الهوليودية أنجيلينا جولي في يونيو القادم بلندن قمة غير مسبوقة لوضع حد للاغتصاب "كسلاح حربي".

وأدلى هيغ بهذا التصريح على هامش محادثات في واشنطن مع نظيره الأميركي جون كيري وخلال تلقيه من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون جائزة 2014 للنساء، السلام والأمن.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن هذه القمة المقررة في لندن من 10 إلى 13 يونيو "لن تكون كأي قمة أخرى" وستجمع 140 وزير خارجية ورجال شرطة وحقوقيين من أجل "التحرك ضد العنف الجنسي (...) الذي غالبا ما يكون أول شيء يحدث فور اندلاع أي نزاع".

وندد هيغ بـ"اللجوء إلى الاغتصاب كسلاح حربي".

وأشار إلى أن أعمال العنف الجنسية ضد النساء "هي بالإجمال آخر شيء يحاسب عليه عند انتهاء الحروب أو عند عملية إعادة الإعمار".

وفي كلمة بجامعة جورج تاون في واشنطن، قال هيغ الذي يناضل منذ أعوام من أجل هذه القضية إنه استوحى من نجمة السينما انجيلينا جولي وفيلمها الذي عرض عام 2011 "في بلد الدم والعسل" حول الحرب في البوسنة. وقال أيضا إنه بدون هذا الفيلم فإن "المبادرة لم تكن لتبصر النور" معلنا أنه سوف يترأس القمة مع انجيلينا جولي.

وأضاف "هذا الأمر ذكرني بالتقديرات التي تحدثت عن خمسين ألف امرأة تعرضن للاغتصاب في البوسنة قبل 20 عاما، وحتى اليوم أيضا لم تتمكن أي منهن عمليا من إيصال قضيتها إلى القضاء".

ويطمح وزير الخارجية البريطاني إلى "تغيير الموقف العالمي حيال هذه الجرائم" من خلال "إعطاء دفع يبدأ مع كسر ثقافة الإفلات من العقاب".