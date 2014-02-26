سيارة "فينوم" تهزم بوغاتي وتنطلق بسرعة 435 كيلومترا

أثبتت السيارة هينيسي "فينوم جي.تي." أنها ليست مجرد سيارة جميلة فقد أصبحت الآن أسرع سيارة رياضية في العالم.

وحققت تلك السيارة معدل سرعة قياسي على الأرض في وقت سابق من الشهر الجاري بلغ 435.31 كيلومتر في الساعة متجاوزة بفارق بسيط السيارة بوغاتي فيرون سوبر سبورت.

ووصلت "فينوم جي.تي." الى هذه السرعة على مدرج خاص بهبوط مركبات الفضاء في مركز كنيدي للفضاء في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبلغت السيارة تلك السرعة (435.31 كيلو متر في الساعة) من الصفر خلال دقيقة واحدة من انطلاقها. ولم يتضح بأي طريقة سيسجل إنجاز تلك السيارة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ومن أجل الاعتراف رسميا بذلك الانجاز، يتعين أن تصل السيارة لتلك السرعة مرتين في اتجاهين مختلفين وهو أمر غير مسموح في مهبط الطائرات التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

والسيارة هينيسي "فينوم. جي.تي." مزودة بمحرك لوتس اكسيج، وهيكل معدني رياضي معدل، وتبلغ سعة محركها التيربو سبعة لترات بثماني اسطوانات، وهو مجهز بشاحن تيربو مزدوج

وهينيسي "فينوم جي. تي." هي سيارة رياضية صنعت من قبل "هينيسي لهندسة الأداء"، وتم الكشف عنها رسميا في 29 مارس 2010.

وفي 21 يناير 2013، دخلت السيارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتسجيلها لرقم قياسي جديد، حيث وصلت إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال زمن قدرة 13.63 ثانية، مما جعلها من أسرع السيارات فيما يتعلق بالتسارع.

والسيارة المذكورة هي أبرز المنافسين لسيارة "بوغاتي فيرون. جي. تي"، وتتميز الأولى بمحرك من 8 أسطوانات ينتج استطاعة ميكانيكية أكثر بـ16 حصاناً من السيارة الثانية، ويعطيها أفضلية من حيث السرعة القصوى بزيادة 15 كيلومترا في الساعة عن "بوغاتي فيرون. جي. تي."، إضافة إلى أنها أخف وزناً بحدود 699 كيلوغراماً.

وتأتي النسخة العادية من "بوغاتي فيرون دبليو 16" بسعر يبدأ من 1.75 مليون دولار (6.43 ملايين درهم)، بينما يصل سعر "بوغاتي فيرون. جي. تي." إلى مليوني دولار (7.34 ملايين درهم) فيما يبلغ سعر سيارة "هينيسي فينوم جي تي" في الأسواق الأميركية 950 ألف دولار (3.49 ملايين درهم).



