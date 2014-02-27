اكتشاف 715 كوكباً جديداً خارج النظام الشمسي

أضاف علماء فلك 715 كوكباً جديداً إلى قائمة الكواكب المعروفة خارج النظام الشمسي، ليصل عددها الإجمالي إلى نحو 1700 كوكب، واكتشفت الكواكب الجديدة بواسطة التلسكوب كيبلر التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، قبل أن يتعرض نظام تحديد المواقع به لعطل العام الماضي، وقضى التلسكوب الذي أطلق في 2009 أربع سنوات في رصد 160 ألف نجم، بحثاً عن علامات على وجود كواكب عابرة.

وبهذا العدد من الكواكب الجديدة الذي أعلنته "ناسا" في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، يرتفع إجمالي عدد الكواكب المؤكدة التي اكتشفها كيبلر من 246 إلى 961، وإضافة هذا العدد إلى نتائج اكتشافات التلسكوبات الأخرى للكواكب خارج النظام الشمسي يكون الإجمالي نحو 1700 كوكب.

وقال دوغلاس هادجنز، رئيس برنامج اكتشاف الكواكب خارج النظام الشمسي في مقر "ناسا" في واشنطن للصحافيين "اليوم فقط زدنا إلى المثلين تقريباً عدد الكواكب التي تعرفها البشرية".